به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عابدی، با اشاره به برگزاری گردهمایی سالانه مسئولان بسیج دانشجویی استان یزد گفت: این مراسم با حضور حدود ۴۰۰ نفر از مسئولان بسیج دانشجویی، جمعی از مسئولان سپاه الغدیر، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان یزد برگزار شد.

وی افتتاح طرح «پیشگامان رهایی» را از مهم‌ترین برنامه‌های این گردهمایی برشمرد و افزود: این طرح با هدف پیوند ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشجویان با مسائل، نیاز‌ها و اولویت‌های استان یزد آغاز به کار کرد.

عابدی همچنین با اشاره به رونمایی از پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب به میدان فرهنگ اظهار داشت: دانشجویان برای دویست‌وهفتادمین شب متوالی، در کنار مردم مبعوث‌شده در این میدان حضور یافتند.

مسئول بسیج دانشجویی استان یزد در ادامه از برگزاری نمایشگاه و کارگاه‌های تخصصی با موضوع جنگ شناختی خبر داد و گفت: در این برنامه ابعاد مختلف جنگ شناختی بررسی شد و کارگروه‌های تخصصی معاونت‌های بسیج دانشجویی نیز به تشریح برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند.

وی معرفی طرح جهادی «لبخند ایران» با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و دانش‌آموزان را از دیگر بخش‌های این گردهمایی عنوان کرد و افزود: در پایان این مراسم از برگزیدگان بسیج دانشجویی استان نیز تجلیل شد.