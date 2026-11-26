به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول برگزاری مسابقات گفت: این رقابت‌ها با شرکت ۳۸۰ ورزشکار از استان‌های تهران، همدان، قزوین، لرستان، خوزستان و گیلان در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، جوانان و بزرگسالان و در ۵ رده‌ی وزنی برگزار می‌شود.

بهناز رضایی با اشاره به اینکه به نفرات اول، دوم و سوم هر رده حکم و مدال تعلق می‌گیرد افزود: در رده جوانان به نفرات اول دوم و سوم کاپ قهرمانی و در رده بزرگسالان کمربند قهرمانی اهدا خواهد شد.