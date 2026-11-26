تیم هاکی روی یخ بانوان استقلال با پیروزی مقابل پنگوئن‌ها، چهار هفته پیش از پایان رقابت‌ها قهرمانی خود در لیگ برتر را مسجل کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هاکی روی یخ بانوان استقلال در ادامه لیگ برتر موفق شد با نتیجه ۴ بر یک از سد تیم پنگوئن‌ها عبور کند و با این پیروزی، عنوان قهرمانی مسابقات را چهار هفته پیش از پایان لیگ به دست آورد.

استقلال با کسب این نتیجه، اختلاف خود را با سایر رقبا به حدی رساند که قهرمانی این تیم پیش از برگزاری هفته‌های پایانی قطعی شد.

در جدول برترین گلزنان مسابقات نیز یگانه بهرامی، بازیکن استقلال، با به ثمر رساندن ۱۲ گل در صدر قرار دارد. حدیثه پورهاشمی، دیگر بازیکن این تیم، با ۱۱ گل در جایگاه دوم ایستاده است.