



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف از یک شهروند، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع مشخص گردید خانمی با مسموم نمودن دوست خود با یک قوطی انرژی زا اقدام به بیهوش نمودن و سرقت طلاجات وی کرده است.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: ماموران بلافاصله شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند و با اقدامات فنی مخفیگاه وی را شناسایی و موفق شدند سارق را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک و مشابه را سریعا با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.