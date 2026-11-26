استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان چالدران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان چالدران شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، صنعتی و اقتصادی چالدران، در آیین بهره‌برداری از چندین پروژه و جلسه شورای اداری این شهرستان حضور خواهد یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.