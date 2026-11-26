به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ارشاد استعدادی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اصفهان، گفت: این اقدامات با هدف حمایت از بخش خصوصی، استمرار تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران در عرصه صنعت صورت می‌گیرد.

وی حمایت از تولیدکنندگان را در برابر فشار‌های اقتصادی از اولویت‌های این ستاد برشمرد وافزود: در این نشست با حضور نمایندگان صنایع و شرکت‌های فعال، بر اهمیت نقش ایثارگران بخش خصوصی در برابر آسیب‌های اقتصادی تأکید شد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین با اشاره به صدمات وارد شده به عرصه تولید در سال‌های گذشته، از تلاش مجاهدانه صنعتگران و تولیدکنندگان برای حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ایستادگی در برابر چالش‌های موجود قدردانی کردو گفت: بر اساس آمار و پایشی انجام شده، بیش از ۷۰ درصد از مصوبات کارگروه استانی اصفهان در هفت‌ماهه سال جاری عملیاتی شده است. همچنین در سطح کشور، برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه کارگروه استانی منجر به تصویب بیش از بر ۷ هزار مصوبه شده که اجرای میانگین ۷۰ درصدی آنها، نقش مهمی در جلوگیری از بیکاری حدود ۳۵۰ هزار کارگر در سراسر کشور ایفا کرده است.

محور اصلی سخنرانان در این نشست، تأکید بر سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی و تفویض اختیارات به استانداران برای رفع موانع تولید بود. در این راستا تأکید شد که رسالت اصلی این کارگروه‌ها، حفظ استمرار تولید و تضمین اشتغال پایدار است.

همچنین در این نشست با اشاره به دستورات مکرر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در هفته دولت، تاکید شد که پویایی بخش تولید و رونق فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی، تنها راه دستیابی به درآمد‌های پایدار دولتی و کاهش وابستگی به صنعت نفت است. در واقع، ارتقای تولید و تکنولوژی، پیش‌نیاز دستیابی به درآمد‌های مالیاتی و حقوق‌های دولتی مستمر و کاهش اتکا به منابع درآمدی سنتی است.