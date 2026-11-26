



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ آرش بخشایی مطلق در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر یگان‌های انتظامی، در اجرای طرح آرامش در شهر با هدف تشدید مقابله با خرده فروشان مواد مخدر، پاتوق توزیع کنندگان مواد افیونی را در محلات مختلف شناسایی کردند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس موفق شدند در بازرسی از جاساز‌های خرده فروشان، مقدار یک کیلو و ۲۱ گرم انواع مواد افیونی صنعتی و سنتی آماده فروش، ۴۹۵ عدد قرص، ۳ ترازوی مخصوص توزین مواد و یک دستگاه کارتخوان را کشف و ضبط نمایند.

این مقام انتظامی به دستگیری و جمع‌آوری ۱۴ خرده فروش و ۲۰ معتاد متجاهر اشاره و خاطر نشان کرد: متهمین پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا شدند.