به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور جمعی از پژوهشگران و دوستداران کتاب نشست علمی تاریخچه کتابخانه‌های استان به میزبانی ارومیه برگزار شد

خدیجه معصومی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان در این نشست گفت: ۹ باب کتابخانه عمومی استان با قدمتی بیش از ۵۰ سال و با هزاران جلد کتاب با موضوعات مختلف فعالیت می‌کنند و علاقمندان می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خودشان را تهیه کنند

وی همچنین هدف از برگزاری این نشست را آشنایی مردم با کتاب‌ها و کتابخانه‌های قدیمی استان عنوان کرد و افزود : قدیمی‌ترین نسخه خطی موجود در آذربایجان‌غربی مربوط به ۷۰۰ سال پیش است که موضوع آن احادیث نبوی است.



یکی از نیاز‌های امروز جامعه ما رونق بخشی به فرهنگ کتاب و کتابخوانی است که بتوان نسل جوان را به سمت این فرهنگ ترغیب کرد

در همین راستا بنیاد ایران شناسی آذربایجان غربی نیز برنامه‌هایی برای عملیاتی شدن این امر تدارک دیده است