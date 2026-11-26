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اسماعیل بقائی، در پیامی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی امام جمعه بخش خضرآباد یزد، را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با صدور پیامی، درگذشت حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه محبوب بخش خضرآباد، را به بیت آن مرحوم و مردم خضرآباد و یزد تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
ارتحال عالم وارسته و خدوم، حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین غالبی امام جمعه محبوب بخش خضرآباد را به بیت آن مرحوم و مردم خضرآباد و یزد و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. آثار و برکات مجاهدتهای صادقانه آن روحانی فقید در مسیر ترویج معارف دینی و خدمت به نظام اسلامی و اهتمام نسبت به امور مردم، همواره ماندگار خواهد بود. از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.
اسماعیل بقائی
سخنگوی وزارت امور خارجه
حجتالاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سالها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روزهای اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.