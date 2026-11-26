به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با صدور پیامی، درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه محبوب بخش خضرآباد، را به بیت آن مرحوم و مردم خضرآباد و یزد تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

ارتحال عالم وارسته و خدوم، حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین غالبی امام جمعه محبوب بخش خضرآباد را به بیت آن مرحوم و مردم خضرآباد و یزد و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آثار و برکات مجاهدت‌های صادقانه آن روحانی فقید در مسیر ترویج معارف دینی و خدمت به نظام اسلامی و اهتمام نسبت به امور مردم، همواره ماندگار خواهد بود. از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.

اسماعیل بقائی

سخنگوی وزارت امور خارجه

حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روز‌های اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.