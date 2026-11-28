اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مشکلات هشت واحد تولیدی در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، با اشاره به محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز در زمستان پیش‌رو، از برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف انرژی در واحد‌های صنعتی خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های برق و گاز، تلاش می‌شود ضمن رعایت الگوی مصرف، چرخه تولید صنایع متوقف نشود.

به گفته احمدی، صنایع فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک از جمله واحد‌هایی هستند که باید با کاهش مصرف انرژی، استفاده از سوخت‌های جایگزین و تنظیم شیفت‌های کاری، در مدیریت بار انرژی مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: برای صنایع غذایی و دارویی و واحد‌های تأمین‌کننده مایحتاج عمومی مردم، اولویت بر جلوگیری از قطع انرژی است و تلاش می‌شود این واحد‌ها بدون وقفه به تولید ادامه دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین با اشاره به اینکه برنامه‌ای برای قطع برق صنایع به شکل جدول زمان‌بندی‌شده در دستور کار نیست، افزود: مدیریت مصرف باید با همکاری و هماهنگی استانداری، شرکت‌های برق و گاز و دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا تولید واحد‌های صنعتی آسیب نبیند.

در ادامه این نشست، استاندار سمنان نیز بر ضرورت هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تأمین انرژی واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

محمدجواد کولیوند همچنین بر یکپارچگی تصمیم‌ها و مصوبات مرتبط با مدیریت انرژی واحد‌های تولیدی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در کارگروه ستاد تسهیل تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم‌های منسجم از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف انرژی و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی شد.