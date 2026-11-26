مردم ولایتمداراستان اصفهان دردویست و هفتادمین شب از اجتماعات شبانه، با حضوری حماسی، بر اتحاد، ایستادگی در برابر دشمنان و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم مبعوث شده در میدان، بسیج را هم شجره طیبه دانستند و گفتند که فرهنگ بسیج نجات دهنده کشوراست.

این حضور ۹ ماهه را می‌توان جلوه‌ای از ملت مبعوث‌شده‌ای دانست که در امتداد منویات رهبر شهید، حضور در صحنه را ادامه داده‌اند.

مردمی که در برابر تجاوز به سرزمینشان، حمایت از ایران و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح را مسئولیتی مشترک می‌دانند.