



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار سلمان آدینه‌وند بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مرودشت با اقدامات فنی و تخصصی از انبار احتکار سم و کود شیمیایی در یکی از محله‌های این شهرستان مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار، ۴۴ هزار کارتن سم و کود شیمیایی فاقد مجوز و احتکار را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش سم و کود‌های احتکار شده، ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: انبار موصوف پلمب، پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

سردار آدینه وند با اشاره به تحویل اقلام احتکار شده به مراجع ذیصلاح، تصریح کرد: احتکار از جمله مواردی است که آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه وارد کند به شدت برخورد می‌کند، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.



