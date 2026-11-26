به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سرهنگ عظیم شریفی گفت: مأموران پلیس آگاهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۶۸ قلم لوازم آشپزخانه شامل خردکن، سرویس قابلمه و آسیاب، به همراه مقداری کالای دیگر فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی فراشبند ارزش کالا‌های کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.