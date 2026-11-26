به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عارف اکبری افزود: با صدور دستور قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونان آغاز و با شناسایی یک محل تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست ساز، دو تن از متهمان و عوامل تولید آن دستگیر شدند.

وی گفت: براساس اعتراف متهمان، مواد مسموم از افراد دیگر تهیه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس گفت: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری تمام متهمان و اعضای شبکه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در دستورکار قرار گرفته است.

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بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار جان باختگان مسمومیت‌های الکلی در این استان تاکنون ۷ تَن و مسمومان نیز به ۱۰۹ تَن رسیده است.