در همایش «وحدت و بصیرت» در ارومیه علما و روحانیون آذربایجان غربی بر ضرورت تقویت همبستگی میان مذاهب و بصیرت و هوشیاری دربرابر نقشه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه میان اقوام و ادیان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست تخصصی علما و روحانیون اهل تسنن آذربایجان غربی که در مسجد نور ارومیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی میان مذاهب، نسبت به نقشه‌های دشمن جهت ایجاد تفرقه میان اقوام و ادیان هشدار داده شد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، بر ضرورت اتحاد جهان اسلام در برابر چالش‌های پیش رو تأکید کرد. وی با اشاره به تقابل میان جهان اسلام و کفر، گفت: «وظیفه تمامی مسلمانان، به‌ویژه علما، هدایت مؤمنان و حفظ انسجام در میادین و عرصه‌های اجتماعی است. تنها با ایستادگی و هوشیاری می‌توان توطئه‌های دشمن را خنثی کرد و به سعادت نهایی دست یافت.»

ماموستا محمد کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه، در این نشست با تبیین مفهوم «بصیرت»، آن را کلید اصلی شناسایی نقشه‌های استکبار جهانی دانست. وی اظهار داشت: «کسانی که دارای بصیرت و حقیقت‌جویی هستند، به‌خوبی واقف‌اند که مقاومت در برابر دشمن، مستلزم کنار گذشتن اختلافات داخلی و ایستادگی منسجم است.» کلشی‌نژاد با اشاره به نقش وحدت در بحران‌های اخیر، تأکید کرد که ایمان و همدلی توانست عزت امت اسلامی را حفظ کند و این موفقیت‌ها مرهون خون شهداست.

همچنین در بخش تحلیلی این نشست، دکتر شکوهی، تحلیل‌گر ارشد مسائل امنیتی، به بررسی ابعاد تمدنی تقابل با قدرت جمهوری اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به تلاطم‌های فعلی جهان، اظهار داشت: «تقویت قدرت جمهوری اسلامی موجب بروز خصومت تمدنی از سوی قدرت‌های غربی شده است. در حالی که تمدن نوین اسلامی در حال شکل‌گیری است، دشمنان با هدف تجزیه‌طلبی و ایجاد اختلال میان اقوام و ادیان، در حال صف‌آرایی هستند.»

دکتر شکوهی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی، هوشیاری ملی مانع از تحقق این نقشه‌های شوم خواهد شد.