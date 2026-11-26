استاندار سمنان از تصویب برنامه مدیریت مصرف انرژی برای عبور از محدودیت‌های مصرف برق، گاز و سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه انرژی استان سمنان با تشریح مصوبات بخش برق افزود: برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر، تأمین ۲۵ درصد برق در نظر گرفته شده است و واحد‌هایی که امکان خرید برق از بورس سبز را دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

استاندار سمنان ادامه داد: صنایعی که امکان خرید برق از بورس را ندارند نیز می‌توانند سهمیه ۲۵ درصدی خود را در قالب چند روز فعالیت با ظرفیت کامل در طول هفته دریافت کنند تا ضمن مدیریت مصرف، روند تولید آنها متوقف نشود.

کولیوند با اشاره به برنامه مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری و کشاورزی گفت: به دلیل کشت پاییزه، محدودیت برق چاه‌های کشاورزی تا پایان آذرماه اعمال نمی‌شود؛ با این حال در برخی مناطق از جمله گرمسار، آرادان و ایوانکی، به دلیل قرار گرفتن تعدادی از چاه‌ها در بخش عمومی، احتمال بروز محدودیت وجود دارد.

وی افزود: برای مدیریت مصرف برق در معابر عمومی، پارک‌ها و ساختمان‌های اداری نیز برنامه‌ریزی شده و با دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، برخورد و محدودیت برق اعمال خواهد شد.

استاندار سمنان همچنین از تشدید برخورد با باغ‌ویلا‌ها و انشعاب‌های غیرمجاز خبر داد و بر ادامه روند نصب کنتور‌های هوشمند تأکید کرد.

وی درباره مدیریت مصرف در شهرک‌های صنعتی نیز گفت: میزان برق قابل تخصیص به این شهرک‌ها با توافق شرکت برق و مسئولان شهرک‌های صنعتی مشخص و جدول زمان‌بندی فعالیت واحد‌ها تنظیم می‌شود؛ البته واحد‌های فعال در حوزه تولید مواد غذایی از این محدودیت‌ها مستثنا هستند.

کولیوند با اشاره به تفاوت شرایط تأمین گاز با برق افزود: در بخش گاز، اولویت‌بندی میان تأمین سوخت نیروگاه‌ها و نیاز صنایع ضروری است و در بخش خانگی نیز فعلاً محدودیت عمومی پیش‌بینی نشده است؛ اما مشترکان پرمصرف در صورت بی‌توجهی به اخطار‌ها و رعایت نکردن الگوی مصرف، با قطع گاز مواجه خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت گفت: مدیریت مصرف سوخت، مقابله با قاچاق، اصلاح تجهیزات فرسوده و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های استان برای کاهش مصرف است.

استاندار سمنان با تأکید بر همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی برای اجرای این برنامه‌ها افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در انجام مسئولیت‌های خود جدی باشند تا استان با همراهی و هم‌افزایی از شرایط محدودیت انرژی عبور کند.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی مستمر درباره برنامه‌های مدیریت مصرف و بررسی اشکالات احتمالی در جلسات آینده کارگروه تأکید کرد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان نیز با تشریح وضعیت برق صنایع گفت: مبنای تعیین سهمیه واحد‌های صنعتی و نحوه اعمال محدودیت‌ها باید با توجه به شرایط تولید و میزان مصرف هر واحد بررسی شود.

حبیب قره‌گوزلو با اشاره به وضعیت واحد‌های صنعتی استان افزود: برخی واحد‌ها با خرید برق آزاد محدودیت کمتری دارند، اما تعدادی از صنایع نیز درباره میزان سهمیه تخصیصی و صرفه اقتصادی خرید برق آزاد دغدغه دارند.

وی با بیان اینکه محدودیت برق در زمستان با شرایط تابستان متفاوت است، توضیح داد: در فصل گرم سال، محدودیت‌ها بیشتر به ظرفیت تولید برق مربوط می‌شود، اما در زمستان تأمین سوخت نیروگاه‌ها از عوامل اصلی محدودیت است؛ بنابراین انتقال زمان تولید از روز به شب لزوماً مشکل تأمین انرژی را برطرف نمی‌کند.

مهدی پاک‌طینت، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز گزارشی از برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف ارائه کرد و گفت: پایش مصرف ادارات در شهر‌های استان در حال انجام است و مواردی از روشن بودن سیستم‌های گرمایشی و وسایل گرمایشی برقی در برخی دستگاه‌ها مشاهده و مستندسازی شده است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، ادارات باید مصرف برق و گاز خود را در ساعات اداری و پس از پایان ساعت کاری کاهش دهند و عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت مستمر پایش شود. دستگاه‌های متخلف نیز در کارگروه معرفی و گزارش عملکرد آنها از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پاک‌طینت با اشاره به توسعه هوشمندسازی کنتور‌های برق در استان گفت: تاکنون نزدیک به ۴۵ هزار کنتور در بخش خانگی تعویض و هوشمندسازی شده و امکان اعمال محدودیت برای مشترکان پرمصرف نیز فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره به برنامه مدیریت بار شبکه در زمستان افزود: استان سمنان در بخش شرقی شبکه قرار دارد و بر اساس برنامه ابلاغی، فیدر‌های عمومی با اطلاع‌رسانی قبلی در بازه زمانی ساعت ۹ تا ۱۱ به مدت دو ساعت در روز مدیریت می‌شوند.

پاک‌طینت با اشاره به مصرف ۲۴۰ مگاواتی صنایع در محدوده شرکت توزیع برق استان افزود: از این میزان، ۱۳۰ مگاوات مربوط به صنایع کوچک و متوسط داخل شهرک‌های صنعتی، ۵۰ مگاوات مربوط به صنایع خارج از شهرک‌ها و ۶۰ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ است.

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