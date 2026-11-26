مسابقات قهرمانی والیبال پایوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گرامیداشت شهید محمدرضا زندی، با قهرمانی تیم نیروی زمینی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات که به مدت چهار روز برگزار شد، ۳۲ تیم متشکل از ورزشکاران منتخب سپاه‌های استانی، نیرو‌ها و رده‌های مستقل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

با پایان مراحل مختلف این رقابت‌ها، تیم‌های نیروی زمینی و نیروی دریایی سپاه به دیدار نهایی راه پیدا کردند که در نهایت، تیم نیروی زمینی با پیروزی مقابل تیم نیروی دریایی، عنوان قهرمانی مسابقات والیبال پایوران کل سپاه را از آن خود کرد. تیم نیروی دریایی به مقام نایب‌قهرمانی دست پیدا کرد و تیم دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) در جایگاه سوم ایستاد.

این دوره از مسابقات به پاسداشت یاد و خاطره شهید محمدرضا زندی، از ورزشکاران رشته والیبال که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسید، نام‌گذاری شده بود.

توسعه ورزش قهرمانی در میان پایوران، ارتقای سطح آمادگی جسمانی کارکنان، شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت روحیه نشاط و همبستگی میان نیرو‌ها و رده‌های مختلف سپاه، از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات بود.