مدیرکل فرهنگی هنری اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه این سامانه‌ها با اشکالاتی در زمینه دسترسی، امکانات و طراحی مواجه هستند، اما برای مدیریت، رصد و ارزیابی فعالیت‌های پرورشی به چنین زیرساخت‌هایی نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های پرورشی در مدارس، مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات، جشنواره‌ها، تشکل‌های دانش‌آموزی و اردو‌ها را از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، هر دانش‌آموز باید دست‌کم در یک برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی یا علمی شرکت کند و حداقل یک اردو در طول سال تحصیلی داشته باشد.

ابوالحسن قلی‌زاده در گردهمایی روسای ادارات فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور با تشریح سیاست‌ها و اولویت‌های کلان حوزه پرورشی، بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی تأکید کرد.

وی با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری درباره مسئولیت و نقش‌آفرینی نسل جوان در آینده کشور اظهار کرد: دانش‌آموزان باید خود را به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی مجهز کنند و با شکستن مرز‌های دانش و فتح قله‌های پیشرفت، مأموریت تاریخی خود را در مسیر اعتلای ایران اسلامی به انجام برسانند.

قلی‌زاده با تأکید بر اینکه مدرسه باید محیطی سرشار از دانش، ادب، نشاط و امید برای دانش‌آموزان باشد، افزود: باید فرصت درست فکر کردن، ابتکار ورزیدن، کسب مهارت و خودافزایی را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم. همچنین لازم است زمینه تقویت هویت ملی، عزت، استقلال فرهنگی، زبان مادری و احترام به پرچم و نماد‌های ملی و اسلامی در محیط مدرسه فراهم شود.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تربیتی باید با مشارکت مستقیم دانش‌آموزان انجام شود، تصریح کرد: اصل اساسی در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی این است که «با دانش‌آموز، به زبان دانش‌آموز و برای دانش‌آموز» کار کنیم؛ چراکه اگر ما برای دانش‌آموزان نقش تربیتی تعریف نکنیم، دیگران این نقش را برای آنان تعریف خواهند کرد.

مشارکت دانش‌آموزان در جشنواره‌ها و تشکل‌ها

مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش، مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات، جشنواره‌ها و رویداد‌های درون‌مدرسه‌ای را از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، انتظار می‌رود هر دانش‌آموز دست‌کم در یکی از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی یا علمی مشارکت داشته باشد.

وی افزود: یکی از الزامات برنامه هفتم، صدور کارنامه رشد و تربیتی برای دانش‌آموزان است و باید فعالیت‌ها و مشارکت‌های آنان به‌گونه‌ای ثبت و مستندسازی شود که مبنای ارزیابی رشد تربیتی قرار گیرد.

قلی‌زاده با اشاره به سه ضلع اصلی سامانه نقشینه گفت: مسابقات، جشنواره‌ها و رویداد‌های درون‌مدرسه‌ای، نقش‌ها و سمت‌های دانش‌آموزی و تشکل‌های دانش‌آموزی، سه بخش اصلی این سامانه را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی تشکل‌های دانش‌آموزی اظهار کرد: شعار مورد تأکید وزیر آموزش و پرورش، «هر دانش‌آموز یک نقش، هر دانش‌آموز یک تشکل» است. باید از ظرفیت تشکل‌ها در مدارس استفاده کنیم و زمینه حضور و فعالیت مؤثر دانش‌آموزان را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های مدرسه فراهم سازیم.

سامانه‌های پرورشی؛ ضرورتی برای رصد و ارزیابی فعالیت‌ها است

قلی‌زاده با اشاره به مشکلات موجود در سامانه‌های پرورشی، از جمله سامانه نورینو و سامانه‌های مرتبط با فعالیت‌های اردویی، گفت: اگرچه این سامانه‌ها با اشکالاتی در زمینه دسترسی، امکانات و طراحی مواجه هستند، اما برای مدیریت، رصد و ارزیابی فعالیت‌های پرورشی به چنین زیرساخت‌هایی نیاز داریم.

وی افزود: در گذشته امکان رصد دقیق فعالیت‌های پرورشی استان‌ها وجود نداشت، اما امروز با وجود مشکلات فنی، باید از ظرفیت سامانه‌ها استفاده کنیم و برای رفع نواقص آنها نیز همکاری داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تکالیف قانونی حوزه اردو‌ها تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، هر دانش‌آموز باید در طول سال تحصیلی حداقل یک اردو داشته باشد و لازم است برنامه‌ریزی، اجرا و ثبت اطلاعات اردو‌ها با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه نباید مشکلات سامانه‌ای مانع اجرای برنامه‌های اردویی شود، خاطرنشان کرد: اگر در زمان اجرای اردو سامانه با اختلال مواجه شد، باید راهکار‌های جایگزین برای ثبت اطلاعات در نظر گرفته شود تا اجرای اردو‌ها متوقف نشود.

قلی‌زاده با تأکید بر ضرورت همراهی مدیران مدارس با برنامه‌های پرورشی گفت: باید لذت و آثار مثبت فعالیت‌های تربیتی را به مدیران و دانش‌آموزان نشان دهیم و بچشانیم. تجربه نشان داده است فعالیت‌های فرهنگی و تشکیلاتی علاوه بر ایجاد نشاط و تعلق خاطر در دانش‌آموزان، به نظم و پویایی مدرسه نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به برنامه «کاروان مهر» گفت: اعزام گروه‌های فرهنگی و هنری کانون‌ها به مدارس و برگزاری برنامه در تجمعات دانش‌آموزی باید با جدیت دنبال شود. گزارش عملکرد استان‌ها در این زمینه نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

توسعه بسته‌های تربیتی تپش و حمایت از کانون‌ها

مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بازخورد‌های مثبت اجرای بسته‌های تربیتی «تپش» در مدارس اظهار کرد: با توجه به استقبال مدارس و درخواست کانون‌ها، مقرر شده است هزار بسته دیگر از این مجموعه تولید شود تا کانون‌هایی که تاکنون بسته دریافت نکرده‌اند نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی افزود: در توزیع جدید، علاوه بر کانون‌های فرهنگی تربیتی، اردوگاه‌های فعال نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. همچنین قرار است با تشکیل هیئت اندیشه‌ورز و مشارکت مربیانی که این بسته‌ها را اجرا کرده‌اند، نقاط قوت و ضعف محتوا، شیوه توزیع و نحوه اجرای برنامه بررسی و اصلاح شود.

ارزیابی عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص

قلی‌زاده با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها گفت: میزان برگزاری اردوها، اجرای یک روز پرورشی، فعالیت کاروان مهر در مدارس و تجمعات، سهم چهارشنبه‌های دانش‌آموزی از کل تجمعات، تعداد مدارس دارای حداقل یک تشکل دانش‌آموزی و مدارس دارای ابلاغ سمت‌های دانش‌آموزی، از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی هستند.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه هدف از این ارزیابی‌ها ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مدارس است، گفت: استان‌ها باید وضعیت موجود خود را به‌دقت بررسی کنند و برای بهبود عملکرد در ادامه سال تحصیلی برنامه داشته باشند. ما در این مسیر هم افزا و کنار هم و برای تحقق اهداف مشترک تلاش می‌کنیم.

وی بر ضرورت تقویت برنامه‌های گروهی، سرود، نمایش و فعالیت‌های هنری در مدارس تأکید کرد: این فعالیت‌ها نباید صرفاً به مراسم‌های متمرکز و نمادین محدود شوند؛ بلکه لازم است هر مدرسه با انتخاب چند سرود، طراحی نمایش و اجرای برنامه‌های هنری، زمینه مشارکت و تجربه عملی دانش‌آموزان را فراهم کند.