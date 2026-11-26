به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رییس دانشگاه مازندران در آیین اختتامیه این جشنواره، با اشاره به جایگاه نیما در هویت فرهنگی ایران و جریان‌سازی در شعر نو فارسی، از تداوم سالانه این جشنواره خبر داد.

صالحی‌عمران همچنین آمایش فرهنگی را ضرورتی برای حفظ و تقویت هویت فرهنگی دانست.

دبیر اختتامیه جشنواره هم از ارسال ۱۵۰ مقاله تخصصی از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی به دبیرخانه خبر داد و گفت: آثاری از کشور‌های حوزه قفقاز، آسیای میانه و شبه‌قاره هند نیز به این جشنواره رسیده است.

علویان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه نیما در خانه نیما در تهران گفت: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در دانشگاه مازندران در حال برگزاری است