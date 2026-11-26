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نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج در بابلسر با اعلام خبر راهاندازی پژوهشگاه نیما در دانشگاه مازندران به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رییس دانشگاه مازندران در آیین اختتامیه این جشنواره، با اشاره به جایگاه نیما در هویت فرهنگی ایران و جریانسازی در شعر نو فارسی، از تداوم سالانه این جشنواره خبر داد.
صالحیعمران همچنین آمایش فرهنگی را ضرورتی برای حفظ و تقویت هویت فرهنگی دانست.
دبیر اختتامیه جشنواره هم از ارسال ۱۵۰ مقاله تخصصی از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی به دبیرخانه خبر داد و گفت: آثاری از کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و شبهقاره هند نیز به این جشنواره رسیده است.
علویان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه نیما در خانه نیما در تهران گفت: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در دانشگاه مازندران در حال برگزاری است