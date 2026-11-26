معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هم در این مراسم، با اشاره به ضرورت تقویت امنیت غذایی کشور گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، توجه به ظرفیت‌های علمی و فناوری در بخش کشاورزی را ضروری‌تر کرده است و وزارت جهاد کشاورزی باید با تکیه بر توان علمی و تحقیقاتی خود برای رفع این چالش‌ها تلاش کند.

ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های علمی و فناوری در بخش کشاورزی با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها

ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های علمی و فناوری در بخش کشاورزی با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، غلامرضا گل محمدی با تأکید بر ضرورت پیوند دانش و فناوری با تولید و سفره مردم افزود: فعالیت در بخش کشاورزی نباید به تولید محدود شود، بلکه باید دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی در فرآوری، نگهداری و عرضه محصولات نیز به کار گرفته شود.

وی با اشاره به همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان انرژی اتمی ایران گفت: در نتیجه این همکاری، رقم جدیدی از برنج معرفی شده که طی دو سال گذشته در بیش از دو هزار هکتار از اراضی گیلان کشت شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این رقم برنج با مصرف آب کمتر، عملکرد مزرعه را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده و ظرفیت مناسبی برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به تفاهم‌های انجام‌شده برای توسعه فناوری پرتودهی مواد غذایی تصریح کرد: با گسترش این فناوری و همکاری مدیران و پژوهشگران، می‌توان ماندگاری محصولات غذایی را افزایش داد و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی حمایت کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و باغی گیلان بیان کرد: وجود هفت مؤسسه و مرکز ملی در این استان، نشان‌دهنده برخورداری گیلان از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی قابل توجه در بخش کشاورزی است.

گل‌محمدی تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و مشارکت تشکل‌ها و صادرکنندگان می‌تواند زمینه توسعه صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در راه‌اندازی مرکز پرتوفرآیند شمال کشور، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری پرتودهی و استفاده از ظرفیت انرژی هسته‌ای در راستای تقویت اقتدار کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.