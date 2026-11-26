به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: سهمیه آرد عشایر استان بوشهر کاهش پیدا نکرده و همگام با سراسر کشور، این سهمیه واقعی سازی شده است.

محسن هژبریان افزود: سامانه مدیریت هوشمند نان (نانینو) با هدف شفاف‌سازی، شمار واقعی عشایر را مشخص کرده است و عشایری که در شهر‌ها نان خریداری می‌کنند، دیگر سهمیۀ آرد به آنان تعلق نمی‌گیرد.

او اضافه کرد: عشایر اگر قرار باشد نانی مصرف کنند یا به‌صورت آرد است یا به‌صورت نان؛ و، چون هدف رساندن نان به آنان است، اگر در شهر‌ها نان خود را خریداری کنند، دیگر آردی به آنان داده نمی‌شود.

هژبریان افزود: اگر عشایر واقعی باشند و در مراتع سکونت داشته باشند آرد به آنان تعلق می‌گیرد و هیچ مشکلی برای تخصیص سهمیه به آنان نیست.