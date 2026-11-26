اجتماع بسیجیان سمیرم به مناسبت هفته بسیج با تأکید بر نقش تفکر بسیجی در مبارزه با ظلم و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده دانشگاه افسری امیرالمؤمنین (ع) استان در این اجتماع گفت: امام خمینی (ره) شجره طیبه بسیج را کاشت و خون امام شهید این درخت تنومند را آبیاری کرد.

سردار حسن حکمتیان افزود: نگاه ایدئولوژیک بسیج، ظلم‌ستیزی و مبارزه با ظالم است. این تفکر نه‌تنها به کشور‌های مسلمان، بلکه به دیگر کشور‌ها نیز صادر شده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با ظلم بدون وجود بسیج امکان‌پذیر نیست، گفت: به واسطه تفکر بسیجی، امروز در نقاط مختلف دنیا شاهد مبارزه با ظلم هستیم.

فرمانده دانشگاه افسری امیرالمؤمنین (ع) استان با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: مردم با تفکر بسیجی میدان را رها نکرده‌اند و با حضور در خیابان‌ها، از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنند.