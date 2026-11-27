به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر گفت: مأموران کلانتری ۱۵ شهر کوشک هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و در بازرسی از آن ۸۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ علی سبحانی با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری دو سرنشین آن افزود: ارزش محموله کشف‌شده برابر ارزیابی کارشناسان، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی گفت: پرونده متهمان به مراجع قضایی ارسال شده است.