معاون امور انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در پایداری تأمین برق گفت: ترغیب مشترکان خانگی و تجاری به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف، می‌تواند به مدیریت مؤثرتر منابع انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کمک کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی مقیم‌زاده در نخستین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور که به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس در شیراز برگزار شد، با تأکید بر اهمیت طرح مشترک مسائل میان شرکت‌های برق منطقه‌ای اظهار کرد: گفت‌وگوی مستقیم و بررسی موضوعات در فضایی تعاملی، زمینه شناسایی راهکارهای عملیاتی و پیگیری مؤثرتر مسائل را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به طرح حدود ۳۵ موضوع تخصصی و اجرایی در این نشست افزود: مقرر است این جلسات با نظم بیشتری برگزار شود؛ به‌گونه‌ای که نشست مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور دست‌کم سالانه و در صورت نیاز، هر شش ماه یک‌بار برگزار شود.

مقیم‌زاده مسائل مرتبط با نیروی انسانی، از جمله جذب و نگهداشت نیروهای متخصص، پرداخت‌ها، وضعیت کارکنان و موضوع بازنشستگی را از جمله اولویت‌های پیگیری برشمرد و بر تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت شرکت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

معاون امور انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر همچنین تقویت ارتباط مستقیم مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای با توانیر و حضور معاونت‌های تخصصی در بررسی موضوعاتی همچون توسعه شبکه، تعرفه‌ها و ترانزیت برق را ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره انرژی، مدیریت مصرف را یکی از عوامل مؤثر در پایداری تأمین برق دانست و گفت: ترغیب مشترکان خانگی و تجاری به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف، می‌تواند در مدیریت مؤثرتر منابع انرژی و حفظ پایداری شبکه نقش داشته باشد.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، با اشاره به نتایج مطالعات آینده‌پژوهی پژوهشگاه نیرو، نیروی انسانی را یکی از موضوعات ریشه‌ای صنعت برق دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های تحول‌آفرین برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی نیروهای متخصص تأکید کرد.

عبدالصاحب ارجمند، حفظ نیروهای کارآمد و نخبگان صنعت برق را از الزامات استمرار خدمت‌رسانی و توسعه پایدار شبکه برشمرد و اظهار کرد: تحولات فناوری، تغییر الگوی مصرف و پیچیده‌تر شدن نیازهای صنعت برق، مستلزم بازنگری در شیوه‌های مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی است.

وی همچنین مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار بر ناترازی‌های صنعت برق را تشریح کرد و از جمله به تعدد و گاه ناهماهنگی قوانین، ضرورت انطباق شبکه با فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، دشواری جذب و نگهداشت نیروی متخصص، محدودیت‌های مالی، تغییر رفتار و انتظارات مشترکان و آثار تغییر اقلیم، خشکسالی، گردوغبار و تهدیدهای سایبری و فیزیکی اشاره کرد.

به گفته مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، مواجهه با این عوامل نیازمند نگاه یکپارچه، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و طراحی راهکارهایی متناسب با شرایط جدید صنعت برق است.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با اشاره به نقش راهبردی نیمه جنوبی کشور در تولید انرژی و پشتیبانی از صنایع مادر اظهار کرد: شرکت‌های برق منطقه‌ای این بخش از کشور در یکی از مهم‌ترین پهنه‌های انرژی و صنعتی ایران فعالیت می‌کنند و هماهنگی میان آن‌ها می‌تواند به افزایش آمادگی، تسریع تصمیم‌گیری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

نواب قائدی با اشاره به ضرورت آمادگی شبکه در برابر شرایط متغیر اقلیمی و عملیاتی، مدیریت سوخت زمستانه و هماهنگی در زنجیره انرژی را از موضوعات مهم پیش‌رو عنوان کرد و افزود: تولید برق با مدیریت مصرف گاز و سایر حامل‌های انرژی پیوندی مستقیم دارد؛ ازاین‌رو عبور پایدار از شرایط پیش‌رو، نیازمند رویکردی سیستمی، هماهنگ و مبتنی بر افزایش تاب‌آوری شبکه است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس همچنین از تدوین و امضای «میثاق‌نامه هم‌افزایی راهبردی و پایداری شبکه برق نیمه جنوبی کشور» با حضور مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای این منطقه خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی منطقه‌ای و پشتیبانی متقابل در مدیریت یکپارچه شبکه گفت: اشتراک‌گذاری دانش فنی، تجهیزات راهبردی و ظرفیت‌های عملیاتی میان شرکت‌های هم‌جوار، امکان واکنش سریع‌تر و هماهنگ‌تر در شرایط اضطراری را فراهم می‌کند.

نخستین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور با هدف بررسی مسائل مشترک صنعت برق و تقویت هماهنگی‌های منطقه‌ای به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس در شیراز برگزار شد.

در این نشست مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای اصفهان، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد به همراه مدیران و مسئولان صنعت برق، موضوعات مرتبط با توسعه و پایداری شبکه، تأمین نیروی انسانی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و الزامات بهره‌برداری از شبکه برق را بررسی کردند.