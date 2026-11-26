

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان عصر دیروز برگزار شد و ۲ نماینده مازندران در گروه نخست این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل این مسابقات یک پیروزی و یک شکست برای تیم‌های استان بود.



مهرگان مازندران در اصفهان نمایشی مقتدرانه داشت و موفق شد میزبان خود سپاهان را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و با کسب پنجمین پیروزی فصل، ضمن حفظ روند شکست‌ناپذیری، جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کند.



تیم تهران‌بیشه چمستان نیز که نخستین فصل حضورش در لیگ برتر والیبال را تجربه می‌کند، در دیدار خانگی مقابل پاس گرگان، سه بر ۲ شکست خورد تا همچنان در حسرت پیروزی باقی بماند و همچنان بدون برد در قعر جدول رده‌بندی گروه نخست قرار بگیرد.