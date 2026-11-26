به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین سپهوند با اشاره به آغاز اجرای طرح پایش مصرف گاز در ادارات و اماکن عمومی استان اظهار کرد: در راستای اجرای ابلاغیه وزارت نفت، ۲۲ اکیپ نظارتی در سطح استان مستقر شده‌اند و تاکنون یک‌هزار و ۹۲ مورد بازدید از مراکز مشمول این طرح انجام شده است.

وی با اشاره به الزامات ابلاغ‌شده برای مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، ادارات و دستگاه‌های مشمول موظف‌اند تا اول دی‌ماه از روشن کردن سیستم‌های گرمایشی خودداری کنند و پس از این تاریخ نیز دمای آسایش محیط را روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده افزود: تاکنون ۴۱ مورد اخطار صادر شده و گاز ۱۸۷ باغ‌ویلا به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط مصرف قطع شده است.

سپهوند ادامه داد: همچنین برای ۱۱ اداره‌ای که مدیریت مصرف را رعایت نکرده بودند، محدودیت‌هایی اعمال شده و پنج دستگاه گرماتاب نیز از سطح استان جمع‌آوری شده است.