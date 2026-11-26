دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در سفر به کیش، بر حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع فعالیت واحد‌های تولیدی و اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان، در جریان بازدید از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی کیش، با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع جنوب کشور افزود: موضوع تأمین تسهیلات بانکی، مسائل گمرکی و مالیاتی و سایر موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی باید با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

فروزان از پیگیری ستاد تسهیل برای تأمین منابع مالی و حمایت از واحد‌های تولیدی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشکلات مجموعه‌های تولیدی و صنعتی برطرف شود.

او اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را از موضوعات مهم مناطق آزاد برشمرد و گفت: در نشست اخیر با رئیس‌جمهور، بر اجرای این قانون تأکید شده و پس از آن، کمیته‌ای برای پیگیری موضوع تشکیل شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با انتقاد از برخی محدودیت‌های ایجادشده در مسیر فعالیت مناطق آزاد، بر ضرورت بازنگری در موانع و استفاده از ظرفیت‌های این مناطق برای کمک به اقتصاد کشور تأکید کرد.