به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: این نشست دو روزه با حضور ائمه جمعه شهر‌ها و شهرستان‌ها به‌عنوان مسئولان قرارگاه و دبیران اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد در مناطق ۲۰گانه شهر اصفهان برگزار شد.

حجت‌الاسلام حجت‌الله شاه‌سنایی راه‌اندازی شبکه امامان محله را مهم‌ترین محور این نشست برشمرد و افزود: این طرح در استان اصفهان تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی همچنین از اجرای طرح پیوند و احیای ۳۱۳ مسجد خاموش در استان خبر داد و گفت: مسجد شاخص هر محله به‌عنوان محور فعالیت‌ها، برنامه‌های امنیتی، امداد و نجات، مراسم و موکب‌ها را پیگیری می‌کند.