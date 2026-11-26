به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در حاشیه نشست مشترک با استاندار و مجمع نمایندگان استان اصفهان و مدیران بیمه‌ای و درمانی این استان درباره تصمیمات گرفته شده برای رفع چالش‌های حوزه بیمه، درمان و بازنشستگی اصفهان گفت:در این نشست، مسائل استان بررسی و تصمیم‌های مهمی از جمله در خصوص نحوه اجرای طرح بزرگ بیمارستان میلاد اصفهان گرفته شده است.

غلامحسین محمدی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح افزود: طرح اولیه بیمارستان میلاد برای ۵۰۰ تخت پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به محدودیت منابع مالی و لزوم افزایش سرعت اجرا، مطالعاتی در دست بررسی است، تا مرحله اول این طرح با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخت بیمارستانی اجرایی شود.

وی گفت: براین اساس مقرر شد، منابع این طرح با همکاری استاندار از محل منابع غیرنقدی تأمین شود و پس از انتخاب پیمانکار، حداکثر تا دو ماه آینده اسناد و قرارداد‌ها مبادله و مجوز‌ها به منظور آغاز اجرای عملیات دریافت شود.

محمدی بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه درمان اصفهان تأکید کرد و افزود: سرانه درمان در استان اصفهان درمقایسه با میانگین کشوری پایین‌تر است و از سوی دیگر جمعیت مستمری‌بگیر بیشتری در استان حضور دارند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: ضریب پشتیبانی در اصفهان ۲.۷ است که در مقایسه با میانگین کشوری (۳.۱۴) پایین‌تر بوده و این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش درمان استان باید اجرا شود.

وی در خصوص پرداخت مطالبات درمانی استان اصفهان افزود: توافق شد که حداقل دو ماه از هزینه‌های درمانی سال ۱۴۰۵ استان پرداخت شود که این روند از هفته آینده آغاز شود و پس از اجرای این پرداخت، با همکاری دولت تلاش می‌کنیم از دیگر منابع نیز استفاده کرده و سرعت پرداخت‌ها را در نیمه دوم سال افزایش دهیم تا تداوم خدمات درمانی در استان تضمین شود.

محمدی با اشاره به گستره جمعیتی تحت پوشش این سازمان گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی هستند که بیش از ۱۵ میلیون نفر آنها بیمه‌شده اصلی و حدود ۵.۳ میلیون نفر نیز بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: این تنوع و گستردگی ذینفعان نشان می‌دهد که ارائه خدمات معیشتی و درمانی به همه آنها، به طور مستقیم به ایفای تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان وابسته است.

وی نقش کارفرمایان را در این خصوص مهم دانست و افزود: همواره تأکید کرده‌ام که کارفرمایان کار بزرگی اجرا می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی با چرخش فعالیت اقتصادی آنها سرپا است و با توجه به شرایط ویژه کشور، از حمایت و کمک به کارفرمایان استقبال می‌کنیم؛ در همین راستا پیشنهادی را به سران قوا ارائه دادیم که در کمیته‌های فرعی و اصلی به نتیجه رسیده است و این پیشنهاد درباره بخشودگی جرائم کارفرمایان است تا در صورت پرداخت اصل مطالبات معوق بیمه‌ای، مشمول تخفیف جرائم شوند.

محمدی گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، معوقات بیمه‌ای در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت وصول شود؛ اقدامی که هم به نفع کارفرمایان است و بخشی از مشکلات آنها را حل می‌کند و هم سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از این منابع برای توسعه خدمات درمانی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران بهره ببرد.

همچنین سرپرست سازمان تامین اجتماعی در نشستی با فعالان اقتصادی استان به بررسی مشکلات و راهکار‌های اقتصادی رفع مشکلات تولید کنندگان پرداخت و گفت: صنعتگران در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و وظیفه داریم با تمام توان یاری رسان صنعتگران وتولید کنندگان در حمایت تولید ملی باشیم.