محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جریان سفر به استان قزوین از بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در این بازدید، روند پیشرفت فیزیکی پروژه، وضعیت تأمین تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی با زیربنای حدود ۱۶ هزار مترمربع در شش طبقه، بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وزیر بهداشت پس از بازدید از این پروژه، دستور پیگیری تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای تسریع در تکمیل مجموعه را صادر کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مرکز در نیمه نخست سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید و زمینه افزایش ظرفیت خدمات بیمارستانی استان را فراهم خواهد کرد.