بازارچه سوغات و هدایای ویژه روز مادر با هدف حمایت از مشاغل خانگی، معرفی توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان بومی و عرضه محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی استان یزد، در موزه تار و پود این شهر گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بازارچه سوغات و هدایای ویژه روز مادر با هدف حمایت از مشاغل خانگی، معرفی توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان بومی و عرضه محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی استان یزد، در موزه تار و پود این شهر گشایش یافت. این بازارچه به همت شرکت تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی «گنجینه هنر» استان یزد برپا شده و مجموعه‌ای از تولیدات هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی را در معرض دید و خرید علاقه‌مندان قرار داده است.

صنایع‌دستی، زیورآلات، محصولات چرمی و کیف، سفالگری و صنایع غذایی خانگی از جمله بخش‌های متنوع این بازارچه است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان بومی و رونق بازار محصولات خانگی عرضه می‌شود.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، آموزش رایگان سفالگری برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، با اشاره به اهداف برگزاری این بازارچه گفت: این رویداد در راستای حمایت از مشاغل خانگی، معرفی ظرفیت‌های تولیدکنندگان و ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم محصولات آنان برگزار شده است.

وی افزود: امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی استان یزد اختصاص یافته است.

بازارچه سوغات و هدایای ویژه روز مادر تا هشتم آذرماه در موزه تار و پود یزد میزبان شهروندان و علاقه‌مندان است.

این بازارچه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۳ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.