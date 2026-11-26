عشایر خوزستان همواره در صحنه‌های حساس کشور حضوری فعال و مؤثر داشته‌اند و پشتیبانی آنها از رزمندگان در جبهه‌های جنوب، برگ زرینی در تاریخ جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در منطقه آزاد اروند میزبان عشایر، شیوخ و معتمدان استان خوزستان بود؛ نشستی برای هم‌افزایی، همدلی و قدردانی از زحمات این قشر در پشتیبانی از رزمندگان جبهه جنوب، و جنوب غرب کشور.

در این نشست که با حضور گسترده عشایر و معتمدان استان خوزستان برگزار شد، سردار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و ارشد نظامی جنوب غرب، ضمن خیرمقدم به حاضران، از تلاش‌ها و فداکاری‌های عشایر استان خوزستان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و پشتیبانی از رزمندگان جبهه جنوب تشکر کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا با اشاره به نقش بی‌بدیل عشایر در پیروزی‌های جبهه جنوب، بر لزوم حفظ و تقویت همدلی و هم‌افزایی میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: عشایر خوزستان همواره در صحنه‌های حساس کشور حضوری فعال و مؤثر داشته‌اند و پشتیبانی آنها از رزمندگان در جبهه‌های جنوب، برگ زرینی در تاریخ جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم است.

وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی منطقه، بر اهمیت وحدت و همدلی بیش از پیش میان عشایر، شیوخ و معتمدان با نیرو‌های مسلح تأکید کرد و افزود: امنیت و آرامش امروز مرهون همدلی و همراهی مردم و نیرو‌های مسلح است و این نشست‌ها فرصتی برای تقویت این پیوند ارزشمند به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام غبیشاوی، امام جمعه آبادان، نیز ضمن قدردانی از حضور پرشور عشایر و معتمدان در این نشست، بر نقش محوری عشایر در حفظ امنیت و آرامش منطقه و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح تأکید کرد و گفت: همدلی و وحدت میان عشایر، شیوخ و معتمدان با نیرو‌های مسلح، رمز ماندگاری امنیت و اقتدار در استان خوزستان است و این پیوند ارزشمند باید همواره تقویت شود.

جمعی از شیوخ و معتمدان عشایر استان خوزستان نیز در ادامه این نشست به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند و بر تداوم حمایت از نیرو‌های مسلح و حفظ وحدت و همدلی در استان تأکید کردند.

در پایان این مراسم از تعدادی از عشایر و معتمدان فعال در عرصه‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.