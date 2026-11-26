اجرای زنده ارکستر سمفونیک و گروه کر سازمان صداوسیما در تالار مرکزی ساری، فرصتی ارزشمند برای علاقه‌مندان موسیقی فاخر فراهم کرد تا به تماشای هنرمندی نوازندگان و خوانندگان حرفه‌ای در مرکز مازندران بنشینند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اجرای زنده ارکستر سمفونیک و گروه کر سازمان صداوسیما در تالار مرکزی ساری، فرصتی ارزشمند برای علاقه‌مندان موسیقی فاخر فراهم کرد تا به تماشای هنرمندی نوازندگان و خوانندگان حرفه‌ای در مرکز مازندران بنشینند

تالار مرکزی ساری شب گذشته میزبان اجرایی باشکوه از ارکستر سمفونیک و گروه کر سازمان صداوسیما شد؛ رویدادی که با حضور مجموعه‌ای از برجسته‌ترین نوازندگان و هنرمندان موسیقی ارکسترال، ابعاد تازه‌ای از پیوند رسانه ملی با رویداد‌های فاخر فرهنگی مازندران را به نمایش گذاشت.

مدیریت ارکستر بر عهده مهیار مهرآذر، رهبری ارکستر بر عهده حسین شریفی و رهبری گروه کر بر عهده سرژیک میرزاییان قرار داشت؛ همچنین احسان اکبری به عنوان کنسرت‌مایستر و علی چراغی به عنوان خواننده در این اجرا هنرنمایی کردند.

ارکستر سمفونیک و گروه کر صداوسیما از مجموعه‌های فعال در حوزه موسیقی ارکسترال کشور است که پیش‌تر نیز در رویداد «موج یادها» به یاد شهدای ناوشکن دنا، قطعات ملی و میهنی را طنین‌انداز کرده و از آثار جدید خود رونمایی نموده بود.

کارشناسان فرهنگی بر این باورند که برگزاری چنین رویداد‌هایی در مازندران، با توجه به برخورداری این استان از زیرساخت‌های مناسب و مخاطبان هنرشناس، گامی مؤثر در جهت اعتلای جایگاه هنر‌های اجرایی است. موسیقی ارکسترال فراتر از یک رویداد صرفاً نمایشی، بستر مناسبی برای ارتقای سلیقه شنیداری جامعه و تنوع‌بخشی به سبد فرهنگی خانواده‌ها به شمار می‌رود.

در همین راستا، فعالان فرهنگی استان بر ضرورت استمرار برنامه‌هایی از این دست تأکید کرده و افزودند که توسعه پایدار فرهنگی در گروی برنامه‌ریزی مستمر، حمایت همه‌جانبه از هنرمندان و تسهیل دسترسی شهروندان به رویداد‌های فاخر هنری است.