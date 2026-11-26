با توجه به فرونشینی هوای سرد، از فردا بر غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت آذربایجان غربی افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته و با فعالیت امواج بارشی ضعیف و کم دامنه شاهد ناپایداری‌های جوی در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان بودیم که بیشترین بارش ثبت شده از ایستگاه هواشناسی شهرستان چالدران با ۴.۶ میلی متر گزارش گردید.

براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا ساعات ظهر روز یکشنبه جوی بدون بارش و نسبتا پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود که انتظار میرود با توجه به فرونشینی هوای سرد، از فردا بر غلظت آلاینده‌های جوی در سطح شهر‌های بزرگ و پرجمعیت استان افزوده شود.

از بعد از ظهر روز یکشنبه، با ورود سامانه بارشی جدید شرایط برای بارش متناوب باران (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف) توام با رعد و برق و وزش باد گا‌ها شدید فراهم خواهد شد. ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت.

از دیشب با ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی، شاهد کاهش محسوس دما‌های کمینه در سطح استان بودیم که طی امروز نیز دما‌های بیشینه نسبت به روز قبل کاهش محسوسی را نشان خواهد داد. بررسی الگو‌های دمایی حاکی از ماندگاری هوای سرد در طی چند روز آینده در سطح استان می‌باشد.

در شبانه روز گذشته ایستگاه شهرستان خوی با ثبت بیشینه دمای ۲۱.۱ و ایستگاه چالدران با ثبت کمینه دمای ۶.۴- به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند. دمای مرکز استان، ارومیه، دیروز و دیشب مابین ۱۹.۳ و ۲.۰- متغیر بود