به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت سیزدهم مجموعه «کارآگاه علوی ۳» با محوریت پرونده مرگ مشکوک یک تبعه خارجی در تهران، جمعه ۶ آذر از شبکه یک پخش می‌شود.

«کارآگاه علوی ۳» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت ساخته شده است و در فصل سوم، بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، کیوان ساکت‌اف، اسماعیل امین‌کاشی، رامین ناصرنصیر، هلیا امامی، رویا میرعلمی، نسیم ادبی، قربان نجفی، سوگل طهماسبی، سیامک صفری، یدالله شادمانی، مزدک رستمی، مرتضی زارع، سامرند معروفی، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، نگین معتضدی، ایوب آقاخانی، مهدی زمین‌پرداز، کامران دهقان، پریا مردانیان، علی غریب و بابک تفرشی در آن ایفای نقش کرده‌اند. قسمت سیزدهم این مجموعه ساعت ۲۲:۱۵ پخش می شود.

فیلم سینمایی «ویندو بوجانام» محصول ۲۰۲۴ هند به کارگردانی کارتیک اس، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، نخستین بار از شبکه نمایش پخش می شود.

داستان این فیلم درباره این است که چگونه آناند و آدیتیا در نبرد آشپزی در برابر ویوک برای رستوران پیروز می‌شوند...

آخیل راج، آیشواریا هولاکال، سیذارت گلاپودی و آبیشک بودپالی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«ویندو بوجانام»، امشب ساعت ۲۳ پخش و جمعه ۶ آذر ساعت های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، با نگاهی به دهمین جشنواره تلویزیونی مستند و گفت‌و‌گو با مدیر شبکه مستند پخش می شود.

این قسمت از برنامه، نگاهی دقیق به جشنواره‌های تلویزیونی مستند و آیات دارد.

حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند سیما مهمان این هفته «نردبان» است. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره شبکه مستند و دهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند سخن می‌گوید. او با حضور در برنامه نردبان از شرایط تولید و پخش فیلم‌های مستند در شبکه، در دوره جنگ رمضان و ماه‌های پس از آن سخن می‌گوید و تولیدات جدید شبکه مستند تا پایان امسال را معرفی می‌کند، مجموعه‌هایی با موضوعات تاریخ پهلوی، محیط‌زیست و حیات وحش، جنگ بوسنی و.

فراخوان دهمین جشنواره تلویزیونی مستند به تازگی منتشر شده است، زارع‌زاده دبیر این دوره از جشنواره تلویزیونی، درباره برگزاری این رویداد و تغییرات آن نسبت به دوره نهم صحبت می‌کند. دهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند در ۴ بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مصادیق مستند» و بخش ویژه «تولید ملی؛ ایستادگی در خط تولید» برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان تا ۲۰ آذر فرصت دارند در سایت جشنواره ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، عباس صالح مدرسه‌ای فیلمساز مستند و دبیر پنجمین جشنواره ملی فیلم آیات، مهمان برنامه می‌شود. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره این رویداد سینمای مستند و تجربه‌ی برگزاری آن سخن می‌گوید. این جشنواره با شعار «قرآن، کتاب زندگی» تلاش دارد ظرفیت‌های هنر سینما را برای پرداختن به مفاهیم قرآن و عترت (ع) مورد توجه قرار دهد و بهمن ماه امسال در یزد برگزار خواهد شد.

در بخش عکاسی مستند، آثار رنه بوری عکاس اهل سوئیس مرور می‌شود و تعدادی از عکس‌های وی به نمایش درمی‌آید. همچنین مصاحبه‌ای با او روی آنتن می‌رود. در بخش «و اینک مستند» نیز آثار الیور استون فیلمساز مستند مرور می‌شود. در کارگاه تجربه هم کن برنز، فیلمساز مستند آمریکایی از تجربیات خود در فیلمسازی مستند می‌گوید.

برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ پخش و شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.