استاندار فارس در پیامی درگذشت علی‌اصغر شهرام محدث مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را تسلیت گفت و تلاش‌های او در عرصه ارتباطات فرهنگی و هنری را ارج نهاد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری استاندار و رئیس شورای اطلاع‌رسانی فارس در پی درگذشت علی‌اصغر (شهرام) محدث مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان و از پیشکسوتان عرصه اطلاع‌رسانی استان پیام تسلیتی صادر کرد.

پیام حسینعلی امیری به این شرح است: درگذشت مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، موجب تأثر شد.

آن مرحوم از فعالان پرتلاش عرصه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در حوزه فرهنگ و هنر استان بود که سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود را در مسیر انعکاس رویدادها، فعالیت‌ها و دستاورد‌های فرهنگی و هنری و تقویت ارتباط میان هنرمندان، اصحاب رسانه و نهاد‌های فرهنگی سپری کرد. تلاش‌های ایشان در عرصه ارتباطات فرهنگی و اطلاع‌رسانی، در کنار علاقه و حضور در عرصه هنر تئاتر، بخشی از کارنامه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایشان را شکل می‌داد.

بی‌تردید، فعالان روابط عمومی در حوزه فرهنگ و هنر، با روایت تلاش‌ها و ظرفیت‌های جامعه فرهنگی و هنری، نقشی مؤثر در دیده‌شدن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و گسترش ارتباط میان مردم و نهاد‌های فرهنگی بر عهده دارند و خدمات و کوشش‌های این عزیز از دست‌رفته نیز در همین مسیر قابل ارج‌گذاری است.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران ایشان در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، جامعه رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، به‌ویژه خانواده روابط عمومی و تئاتر استان، تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و مغفرت الهی و برای بازماندگان و دوستداران ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.