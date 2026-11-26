مدیرعامل شرکت آنتروپیک با رد ادعا‌ها درباره واگذاری اختیار انسان به هوش مصنوعی، تأکید کرد تصمیم‌گیری نهایی درباره آینده جامعه باید در اختیار انسان‌ها و نهاد‌های دموکراتیک باقی بماند.

مدیرعامل آنتروپیک: واگذاری تصمیم‌گیری به هوش مصنوعی غیرقابل قبول است

مدیرعامل آنتروپیک: واگذاری تصمیم‌گیری به هوش مصنوعی غیرقابل قبول است



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، داریو آمودی، مدیرعامل شرکت آنتروپیک، در واکنش به انتقاد‌ها درباره احتمال از دست رفتن کنترل انسان بر هوش مصنوعی، واگذاری حکومت و اراده انسان به این فناوری را «ایده‌ای مضحک و پوچ» توصیف کرد.

آمودی در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: مشروعیت و حق تعیین سرنوشت نباید قربانی کارایی یا امنیت شود و این اصل در حکمرانی هوش مصنوعی نیز باید رعایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دموکراتیک بر هوش مصنوعی افزود: این فناوری باید به تقویت نهاد‌های دموکراتیک کمک کند و انسان‌ها همچنان اختیار تصمیم‌گیری نهایی را در اختیار داشته باشند.

مدیرعامل آنتروپیک در عین حال میان واگذاری اختیار انسان به هوش مصنوعی و خودکارسازی وظایف تخصصی تفاوت قائل شد و به کاربرد این فناوری در رانندگی، طراحی دارو و تولید نرم‌افزار اشاره کرد.

آمودی همچنین درباره پدیده «خودبهبودی بازگشتی» هوش مصنوعی، یعنی توانایی سیستم‌ها برای ارتقای قابلیت‌های خود بدون دخالت مستقیم انسان، هشدار داد و احتمال ضرورت تعیین محدودیت‌هایی برای این فرایند را مطرح کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شرکت آنتروپیک به‌طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی در فرایند تحقیق و توسعه خود استفاده می‌کند. این شرکت پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۸۰ درصد کد‌های ادغام‌شده در پایگاه کد آن با کمک مدل هوش مصنوعی کلود نوشته شده است.

آمودی در بخش دیگری از اظهاراتش، برخی موضع‌گیری‌های رقبا درباره حفظ کنترل و اختیار انسان را دارای انگیزه‌های تجاری و سیاسی دانست و تأکید کرد شرکت‌های فعال در این حوزه، همگی در مسیر توسعه مدل‌هایی با قابلیت خودکارسازی بیشتر وظایف حرکت می‌کنند.