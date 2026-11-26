

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پایان برداشت دانه روغنی سویا در ۳۲۰۰ هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: بیش از ۵۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از این مزارع برداشت شد.



ناصر عباسی با بیان اینکه سویا بیشتر در منطقه شرق مازندران کاشته می‌شود، افزود:شرایط مناسب اقلیمی، برخورداری از اراضی حاصلخیز، ظرفیت‌های کشاورزی و تجربه ارزشمند بهره‌برداران محلی، شرق مازندران را به یکی از مناطق مستعد کشت دانه روغنی سویا تبدیل کرده است.



وی بر نقش راهبردی توسعه کشت این محصول در تقویت امنیت غذایی، افزایش خودکفایی در تولید فرآورده‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی تأکید کرد و ادامه داد: مراکز خرید محصول تولیدی کشاورزان سویاکار را بر اساس قیمت توافقی خریداری کرده‌اند.



سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کنجاله سویا نیز یکی از نهاده‌های اصلی در تأمین خوراک دام و طیور محسوب می‌شود و توسعه تولید داخلی این محصول، با توجه به افزایش هزینه‌های واردات نهاده‌های دامی، از اهمیت اقتصادی و راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.