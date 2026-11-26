سخنگوی سپاه در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه رزمندگان سپاه اسلام در سواحل جنوبی و جزایر خلیج فارس جانانه از مرز‌های ایران دفاع می‌کنند، گفت: آتش قدرتمند، پرحجم و تخریب‌کننده آفند و پدافند سپاه برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز روی دشمن و هم‌پیمانانش و فشار بر اقتصاد آمریکا و دفاع از ملت و تمامیت سرزمینی ایران، یک دفاع توصیف‌ناپذیر است.

به گفته سردار حسین محبی شکار سالم پهپاد‌های دشمن و انهدام شمار زیادی از آن‌ها در آسمان تنگه هرمز نشان‌دهنده قدرت فناوری بسیار قابل توجه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است.

سخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه تولید موشک های سپاه به هیچ عنوان متوقف نشده، گفت: به لحاظ موشک و به لحاظ جنگ‌افزارهای تهاجمی و پدافندی، وضعیتمان از آمریکا خیلی بهتر است؛ می‌توانیم بگوییم آن‌ها دچار کمبود سلاح‌های راهبردی شده‌اند، اما با اطمینان می‌گوییم که ما نه تنها دچار کمبود نشده‌ایم و نمی‌شویم، بلکه روز به روز به توان موشک‌هایمان، دقت و قدرت تخریبی آن‌ها اضافه می‌کنیم.