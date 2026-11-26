وزارت بهداشت و محیط زیست دولت یمن در صنعا در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فاجعه انسانی در پی حملات عربستان به مراکز بهداشتی و درمانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت و محیط زیست دولت یمن در صنعا در بیانیه‌ای تأکید کرد که تداوم حملات دشمن سعودی به مراکز بهداشتی و درمانی، فاجعه انسانی را تشدید و هزاران بیمار، مجروح و کودکان و زنان را از حق خود برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی محروم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: دشمن سعودی از زمان تشدید تنش‌های اخیر مستقیما تعدادی از مراکز، واحد‌ها و بیمارستان‌ها را هدف قرار داده که نقض آشکار همه قوانین، هنجار‌های بین‌المللی و انسانی است؛ در این حملات بیمارستان زنان و زایمان السبعین در صنعا، در تعز نیز مرکز پزشکی شهید صهیب در جبل حبشی، مراکز بهداشتی الوزاعیه و بلعان در المسراخ، بیمارستان زنان و زایمان الشمایتین، اطراف بیمارستان عمومی المخا و مراکز درمانی معشر و القابل در الصلو هدف قرار گرفتند.

وزارت بهداشت یمن افزود: دشمن سعودی همچنین اطراف مرکز دیالیز کلیه در الحوبان و مرکز درمانی الأعبوس را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن یک پزشک زن و انهدام یک دستگاه آمبولانس متعلق به بیمارستان الدمنه شد و علاوه بر آن واحد بهداشتی الجمرک و داروخانه دکتر فیصل الزریقی و واحد بهداشتی الغودره در المقاطره واقع در لحج نیز هدف قرار گرفتند.

در این بیانیه همچنین آمده است: ما جنایت‌های هولناک دشمن سعودی در هدف قرار دادن مستقیم و عمدی مراکز بهداشتی و درمانی و کادر درمان را که نقض آشکار قوانین و هنجار‌های بین‌المللی و بشردوستانه از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون‌های حمایت از تأسیسات درمانی و کارکنان درمان است، به شدت محکوم می‌کنیم.

وزارت بهداشت در ادامه از سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی خواست تا برای توقف این تجاوزات و پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام فوری انجام دهند و هشدار داد که سکوت جهانی در قبال این جنایت‌ها، باعث تشویق عاملان آن به ادامه جنایت‌ها می‌شود که به منزله همراهی با این تجاوزات است.