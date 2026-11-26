به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی و با توجه به عدم تغییر در خروجی مدل ها، شرایط جوی تا شنبه نسبتا پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: به لحاظ دمایی صبح جمعه دما روند کاهشی پیدا می‌کند.

کارشناس هواشناسی استان گفت: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده در برخی ساعت افزایش ابر رخ می‌دهد.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته غنی آباد بشرویه و دهسلم نهبندان بابیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان بین ۴ و ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شد.