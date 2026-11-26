معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از راه اندازی ۹ رشته جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت: برای سال تحصیلی جدید در این رشته‌ها پذیرش دانشجو داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی‌مهراس مهرابی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای راه اندازی رشته‌های جدید در این دانشگاه، اظهار کرد: خوشخبتانه توانستیم مجوز راه اندازی ۹ رشته را برای سال تحصیلی جدید بگیریم.

وی افزود: شش مورد از این رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد و سه مورد مربوط به مقطع کارشناسی است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد کرمانشاه تصریح کرد: رشته- گرایش‌های جدید راه اندازی شده برای مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه شامل مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژی، مهندسی برق گرایش سیستم‌های انرژی الکتریکی، مهندسی برق گرایش مخابرات میدان فتونیک، مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک، مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب و طراحی شهری هستند.

وی به سه رشته راه اندازی شده در مقطع کارشناسی پیوسته هم اشاره کرد و گفت: مهندسی پزشکی، میکروبیولوژی و مدیریت مالی سه رشته جدید این دانشگاه در مقطع کارشناسی هستند که باتوجه به اینکه برای آنها متقاضی داشتیم و بازار کار هم به آنها نیاز داشت، راه اندازی شدند.

مهرابی گفت: در حال حاضر ۴۲۵ رشته در چهار مقطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی در این دانشگاه فعال است.