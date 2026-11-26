منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف نوار غزه و شهادت هشت نفر در این حملات خبر دادند.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت هشت نفر

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت هشت نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه الشاطئ واقع در غرب غزه، سه نفر شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی همچنین یک گروه دیگر از شهروندان فلسطینی را در اطراف حی النصر واقع در غرب شهر غزه هدف قرار داد که منجر به مجروح شدن تعدادی از شهروندان شد.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به دو شهر غزه و دیر البلح، پنج نفر به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که با همکاری شاباک شب گذشته یکی از رهبران حماس در نوار غزه را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، مسئولان فلسطینی هشدار دادند که با توجه به کاهش شدید دمای هوا و بارش باران‌های سیل آسا، نوار غزه با فاجعه انسانی رو به رو شده و جان یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن در خطر است.

اسماعیل الثوابته مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هشدار خطرناک! نوار غزه فاجعه انسانی پیش رو دارد و طی روز‌های آینده، کاهش دمای شدید رخ خواهد داد که زندگی یک میلیون و ۷۶۰ هزار آواره در چادر‌ها را تهدید می‌کند.