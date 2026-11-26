به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانش‌آموزان در این سفر از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دوران دفاع مقدس همچون شلمچه، هویزه، اروندکنار و معراج شهدای اهواز بازدید می‌کنند؛ مناطقی که یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

این اردو با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شده است و حضور در مناطق عملیاتی، فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان با بخشی از تاریخ معاصر کشور و روایت حماسه‌آفرینی رزمندگان از نزدیک آشنا شوند.