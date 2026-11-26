



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از ستاد خبری جشنواره‌ی بین‌المللی هنرهای ایرانی، متن حکم علی‌اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی و رئیس جشنواره بین‌المللی هنرهای ایرانی به محمد حیدری به شرح زیر است:



استاد ارجمند جناب آقای محمدحیدری

با سلام و احترام

با عنایت به شایستگی‌ها، سوابق ارزشمند و درخشان و جایگاه والای جنابعالی در میان جامعه‌ی هنری کشور، بدین وسیله با افتخار، شما را به‌عنوان دبیرهنری جشنواره بین‌المللی‌هنرهای‌ایرانی منصوب می‌نمایم‌.

هنر خوشنویسی، نگارگری و تذهیب از گرانبهاترین میراث‌های فرهنگی و هنری ایران و از برجسته‌ترین جلوه‌های هویت و تمدن ایرانی _ اسلامی است.

ایران بزرگ، به‌عنوان خاستگاه و یکی از مهم‌ترین مراجع این هنرها، همواره جایگاهی ممتاز در شکل‌گیری، تداوم و تعالی آن‌ها داشته است‌. از این رو، برگزاری جشنواره‌ای در تراز ملی و بین‌المللی، با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، انجمن‌های تخصصی و جامعه هنری کشور می‌تواند گامی موثر در تثبیت و تقویت جایگاه و مرجعیت ایران عزیز در عرصه خوشنویسی و نگارگری باشد.

امید است جنابعالی با بهره‌گیری از دانش، تجربه و سوابق ارزشمند خود، زمینه‌ برگزاری شایسته، باشکوه و بین‌المللی این جشنواره را فراهم آورده و با جلب مشارکت هنرمندان برجسته ایران و جهان، آن را به همایش سالانه بزرگ هنرمندان خوشنویسی و نگارگری در مهد این هنرها، ایران عزیز تبدیل نمایید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با سپاس و احترام

علی اکبر صالحی

رئیس جشنواره بین‌المللی هنرهای ایرانی



استاد محمّد حیدری، متولد ۱۳۳۸، ابرکوه، شروع فعالیت خوشنویسی از سال ۱۳۵۶، آغاز تدریس خوشنویسی - سال ۱۳۶۰، اخذ مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران - سال ۱۳۷۸، اخذ مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سال ۱۳۹۲.

او تألیف بیش از بیست عنوان کتاب از جمله «چارانه‌های خیام»، «از نیستان»، «شرح آرزومندی»، «قالب‌های شکسته»، «سطری با گلستانه»، «سطر شصت و هفتم» را در کارنامه دارد.

محمد حیدری، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره خوشنویسی اکو (۱۳۹۳-۱۳۸۹)، مشاور هنری ریاست موسسه فرهنگی اکو (۱۳۹۳-۱۳۸۹)، مدیر نگارخانه بین‌المللی اکو (۱۳۹۳-۱۳۸۹)، عضو و دبیر شورای سیاستگذاری خوشنویسی کمیسیون ملی یونسکو در ایران - سال ۱۳۹۷، مشاور هنری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، عضو شورای ارزشیابی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۴)، عضو شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران (از سال ۱۳۷۸ تاکنون)، عضو هیات داوران جشنواره‌های خوشنویسی بوده است و از فعالیت‌های هنری‌اش می‌توان به تدریس خوشنویسی (از سال ۱۳۶۰ تاکنون)، فعالیت به عنوان دبیر و مجری جشنواره خوشنویسی اکو در کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و پاکستان، برگزاری کارگاه هنری در شهرهای مختلف کشور امارات متحده عربی - سال ۱۳۹۲، شرکت در جشنواره هنری رمضان در شارجه - سال ۱۳۹۳ با ارسال ۱۵ اثر شکسته نستعلیق، شرکت در فستیوال هنرهای اسلامی در کشور اردن - سال ۱۳۹۸، مشارکت در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی (از سال ۱۳۶۰ تاکنون) و برگزاری حدود ۳۰ نمایشگاه انفرادی (از سال ۱۳۶۹ تاکنون) اشاره کرد.



استاد حیدری در سال ۱۳۷۵، به عنوان چهره برگزیده جشنواره خوشنویسی جهان اسلام دست یافت.



گفتنی است بنیاد ایرانشناسی در راستای رویکرد علمی-پژوهشی، آموزشی و فرهنگی خود، برگزارکننده «جشنواره بین‌المللی هنرهای ایرانی» است و به‌زودی فراخوان این رویداد فرهنگی هنری منتشر خواهد شد.