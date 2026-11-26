به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سیده حکیمه موسوی خبرنگار صداوسیما مازندران در نهمین جشنواره ملی معلولان اصفهان با اثر کارگاه قلاب بافی معلولان رتبه سوم این جشنواره را کسب کرده است.

دبیر نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان، با اشاره به تداوم فعالیت این رویداد در ۹ سال گذشته گفت: این جشنواره با هدف حمایت از جامعه افراد دارای معلولیت، شناخت توانمندی‌ها و مسائل آنان و کمک به اصلاح رفتار جامعه برگزار شد.

منصور گلناری با تأکید بر اینکه موضوع معلولیت را نباید تنها به مناسب‌سازی فضا‌های شهری و فیزیکی محدود کرد، افزود: محور اصلی جشنواره امسال اصلاح رفتار جامعه و توجه به زیست فرهنگی افراد دارای معلولیت است. مناسب‌سازی معابر، ساختمان‌ها و فضا‌های عمومی ضرورت دارد، اما در کنار آن باید برای اصلاح نگرش‌ها و رفتار‌های اجتماعی نیز چاره‌اندیشی کرد.

گلناری ادامه داد: در این دوره ۲۸۵ نفر از ۲۹ استان کشور در جشنواره مشارکت کرده‌اند که ۱۷۹ نفر از آنان افراد دارای معلولیت و ۱۰۶ نفر افراد فاقد معلولیت هستند.

دبیر نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان گفت: حضور هر دو گروه در این رویداد با تولید آثاری درباره مسائل، حقوق و مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت همراه بوده است.

اختتامیه نهمین جشنواره ملی معلولان عصر دیروز چهارشنبه ۴ آذر ماه در اصفهان برگزار شده بود.