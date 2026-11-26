



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس، از آغاز ثبت‌نام مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۵ در استان فارس از هفتم آذرماه خبر داد و گفت: اعتکاف امسال با شعار «اعتکاف؛ راهبرد امام شهید، رسالت امت مبعوث» و با برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و معرفتی در مساجد استان برگزار می‌شود.

احمدرصا شتابی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این آیین معنوی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۹۴ هزار نفر در مراسم اعتکاف استان فارس شرکت کردند که این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه این سنت عبادی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان است.

شتابی از اعزام بیش از هزار مبلغ به مساجد میزبان اعتکاف خبر داد و افزود: همچنین برگزاری یادواره امام شهید در بیش از ۱۰۰ مسجد استان پیش‌بینی شده است تا در کنار برنامه‌های عبادی، ابعاد فرهنگی و معرفتی اعتکاف نیز مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس با اشاره به برنامه‌های جدید این ستاد گفت: راه‌اندازی سامانه جامع اعتکاف با هدف ایجاد و استمرار ارتباط با معتکفان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این جمعیت پس از پایان مراسم، از جمله برنامه‌های امسال است.

شتابی همچنین از برگزاری همایش «اعتکاف، امت مبعوث» در روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) خبر داد و گفت: این همایش با هدف تبیین رویکرد‌ها و برنامه‌های اعتکاف امسال برگزار می‌شود.