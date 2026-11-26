یک شرکت دانش بنیان در ارومیه موفق به طراحی و تولیدسامانه تصویربرداری اتوماتیک و هوشمند از کوره‌های حرارت بالا؛ باهدف حفظ ایمنی و جلوگیری از خطرات احتمالی در کوره‌ها شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک شرکت دانش بنیان در ارومیه توانست سیستم تصویربرداری اتوماتیک و هوشمند از کوره‌های حرارت بالا در راستای حفظ ایمنی و جلوگیری از خطرات احتمالی در کوره‌ها را تولید کند.

محمدتقی صادقیان، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت به عنوان اولین تولیدکننده داخلی دوربین‌های کوره، راه حل‌های نظارتی، قابل اعتماد و با عملکرد بالا را به طیف گسترده‌ای از صنایع از جمله سیمان، ذوب، شیشه فولاد و سایر کوره‌های صنعتی ارائه می‌دهد.

وی افزود: با بهره‌گیری از اپتیک با وضوح بالا، دوربین‌های حرارتی و پردازش هوشمند این سیستم، دید کامل و دقیق از محیط‌های پرخطر را در اختیار اپراتور‌ها قرار می‌دهند و به جلوگیری از خرابی‌ها و حفظ ثبات فرآیند کار کمک می‌کنند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تصریح کرد: در غیاب چنین سیستمی، اپراتور‌ها قادر به مشاهده دقیق وضعیت داخل کوره نیستند که این موضوع می‌تواند منجر به تاخیر در تشخیص مشکلات، کاهش عمر تجهیزات، توقف خط تولید و حتی حوادث جدی شود.

محصول تولید شده در این مجموعه علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس نیز صادر می‌شود.

در حال حاضر نزدیک به ۴۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند.