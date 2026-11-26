نماینده مجلس عضو مجمع مجالس آسیایی با تأکید بر اینکه نمی‌تواند مسئولیت پیامدهای تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن را نادیده گرفت، گفت: نمی‌توان از رشد و پیشرفت منطقه سخن گفت اما به عامل اصلی برهم‌زننده آن توجه اساسی نکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زینب قیصری نماینده مجلس شورای اسلامی عضور در مجمع مجالس آسیایی (APA) در نشست مجازی کمیته توسعه اقتصادی و پایدار مجمع مجالس آسیایی (APA) که امروز (پنجشنبه، ۵ آذر ماه) به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد ضمن قدردانی از مشارکت سزنده اعضای این مجمع گفت: این نشست، در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه ما، با چالش‌های پیچیده و چندوجهی روبه‌روست و مقابله با آنها، بیش از هر زمان دیگری، مستلزم همکاری و هم‌افزایی پارلمان‌های آسیایی و اتخاذ رویکرد‌های مشترک است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی این نشست را فرصتی ارزشمند برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تقویت همگرایی منطقه‌ای و تأمین منافع مشترک ملت‌های آسیا می‌داند، گفت: آسیا، به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، با چالش‌هایی، چون فقر، نابرابری و بحران‌های زیست‌محیطی نیز روبه‌روست و پارلمان‌ها می‌توانند از طریق قانون‌گذاری، نظارت و دیپلماسی پارلمانی، نقشی مؤثر در تقویت همگرایی، اعتماد متقابل و همکاری پایدار منطقه‌ای ایفا کنند.

وی درادامه با اشاره به یکی از محور‌های مهم این نشست با موضوع «ایجاد بازار انرژی آسیایی» اظهار کرد: ایران، به‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ ذخایر نفت و گاز جهان و برخوردار از موقعیت راهبردی در مسیر کریدور‌های انرژی، از این ابتکار حمایت می‌کند. در این چارچوب، تحریم‌های یک‌جانبه، مداخلات نامشروع فراسرزمینی و تجاوزات نظامی، از عوامل اصلی تضعیف امنیت انرژی و بی‌ثباتی بازار‌های منطقه‌ای هستند.

قیصری بر همین اساس تصریح کرد: ازاین‌رو، بازار انرژی آسیا باید بر پایه اصولی همچون شفافیت، ثبات عرضه و تقاضا، دسترسی عادلانه کشور‌ها به منابع انرژی، احترام به حاکمیت ملی و پرهیز از سیاسی‌سازی تجارت انرژی و مصون از فشار‌ها و مداخلات خارجی شکل گیرد و مهم‌تر از همه، منافعِ مشروعِ همه کشور‌ها را، تاکید می‌کنم، همه کشور‌ها را تأمین کند. ایران آمادگی دارد از طریق توسعه کریدور‌های انتقال انرژی، نقشی مؤثر در تحقق این ابتکار ایفا کند.

نماینده مجلس عضو APA در ادامه افزود: در حوزه «آب و بهداشت»، با توجه به گسترش کم‌آبی، خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی در آسیا، پیشنهاد می‌کنیم کمیته توسعه اقتصادی و پایدار APA سازوکاری برای تبادل تجربیات و فناوری‌های مدیریت آب، از جمله آبیاری نوین و بازچرخانی آب، ایجاد کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بیان داشت: در زمینه «ترویج اقتصاد حلال» نیز جمهوری اسلامی ایران بر الگویی مبتنی بر عدالت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پرهیز از ربا و بهره‌کشی تأکید دارد. تشکیل شبکه پارلمانی اقتصاد حلال در آسیا، تدوین استاندارد‌های مشترک، تسهیل تجارت محصولات حلال می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای کمک کند.

قیصری با بیان اینکه آسیا در حوزه تغییرات اقلیمی با تهدید‌های متعددی مواجه است، عنوان کرد: «ابتکار مالی اقلیم آسیا» باید به سازوکاری عملی با منابع مالی پایدار، تبدیل شود. ایران نیز آمادگی همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت آب و مقابله با ریزگرد‌ها را دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط خطیری که جمهوری اسلامی ایران از فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) با آن مواجه شده است، یادآور شد: در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، آن هم در میانه مذاکرات دیپلماتیک و در نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، کشور من علاوه بر تحمل خسارات انسانی و زیرساختی، با محاصره دریایی تحمیلی آمریکا نیز مواجه شده است؛ اقدامی که افزون بر هدف قرار دادن تجارت خارجی، تأمین کالا‌های اساسی و صادرات انرژی ایران، زنجیره تامین، امنیت اقتصادی و انرژی در آسیا و جهان را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم عامل اصلی برهم خوردن امنیت، ثبات و آرامش منطقه و اختلال در مسیر‌های انرژی، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ چرا که پیش از این تجاوزات، مسیر‌های انرژی برقرار بود و شرایط صلح و امنیت بر منطقه حاکم بود. بنابراین، مسئولیت پیامد‌های این تجاوزات و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن را نمی‌توان نادیده گرفت. نمی‌توان از رشد و پیشرفت منطقه سخن گفت، اما به عامل اصلی برهم‌زننده آن توجه اساسی نکرد.

قیصری همچنین تصریح کرد: با وجود این شرایط، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مذاکره، دیپلماسی و صلح پایدار تأکید دارد و ضمن دفاع مشروع همه جانبه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، آمادگی دارد در چارچوب حقوق بین‌الملل و با حسن نیت، برای کاهش تنش و برقراری امنیت پایدار در منطقه همکاری کند.

نماینده مجلس عضو اتحادیه بین المجالس آسیایی (APA) در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با اتکا به آرمان‌های صلح‌جویانه و مقاومت پایدار و همیشگی ملت ایران و با باور به ظرفیت پارلمان‌های آسیایی، دست دوستی و همکاری به سوی همه شما دراز می‌کند و امیدوار است این نشست سرآغاز اقدامات مؤثر مشترک در مسیر پیشرفت پایدار، عدالت اقتصادی، امنیت جمعی و رفاه ملت‌های آسیایی باشد.