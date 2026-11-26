جشنواره سرود فجر با هدف ارتقا سطح گروه‌های سرود با معرفی منتخبین خود به مرحله رقابت کشوری به سومین دوره خود رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این دوره نیز مانند سنوات گذشته، گروه‌های سرود ابتدا در رقابت استانی شرکت کردند و پس از انتخاب منتخبین استانی، آثار آن‌ها برای بازبینی و حضور در مرحله کشوری مورد داوری داوران برجسته سرود کشور قرار گرفت.

در سومین دوره جشنواره ملی سرود فجر، داوران برجسته حوزه سرود کشور پس از بازبینی و داوری از میان 174 منتخب راه یافته به مرحله کشوری 20 منتخب راهیافته‌ مرحله ملی را به دبیرخانه این جشنواره معرفی نمودند.

لازم به ذکر است اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود فجر به زودی برگزار خواهد شد.